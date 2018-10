Antartide, fotografato dalla Nasa un "misterioso" iceberg rettangolare

Un rettangolo perfetto, tanto da sembrare che sia stato ritagliato e composto da una mano umana. Sta diventando virale l''immagine di uno strano iceberg in Antartide, diffusa dalla Nasa lo scorso 17 ottobre su Twitter.

Il 90% è sott'acqua

L'iceberg è stato immortalato da alcuni ricercatori della Nasa durante la missione scientifica Operation IceBridge, che ogni anno monitora entrambe le regioni polari. "Dal sorvolo effettuato ieri con #IceBridge, si vede sulla destra un iceberg tabulare che galleggia tra i ghiacci appena fuori dalla piattaforma del ghiaccio di Larsen C", si legge nel tweet. Secondo gli esperti dell'agenzia spaziale degli Stati Uniti la parte emersa corrisponderebbe solamente al 10% della dimensione totale della massa di ghiaccio. La maggior parte dell'iceberg si trova dunque sotto la superficie dell'acqua.

Le teorie sul web

La forma bizzarra e il suo aspetto perfettamente geometrico hanno subito provocato la nascita di diverse teorie sul web, con ipotesi anche molto fantasiose che parlano di "mistero". Come riporta Sky News, c'è chi si è avventurato nel parlare di alieni e chi di un fotomontaggio realizzato con strumenti come Photoshop.

Fenomeno naturale

In realtà si tratta però di un fenomeno del tutto naturale, come ha spiegato la scienziata della Nasa Kelly Brunt: "Per immaginare come possa essersi formato un simile corpo di ghiaccio, bisogna pensare a un'unghia che cresce nel tempo" ha dichiarato in un'intervista a LiveScience. "Dopo un po' che non viene tagliata finisce per spezzarsi in modo naturale, spesso seguendo linee geometriche quasi lineari", ha aggiunto l'esperta. Nelle vicinanze, inoltre, gli scienziati della Nasa hanno individuato anche un altro iceberg, questa volta di forma triangolare.