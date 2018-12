Virginia, trovato un raro serpente a due teste. VIDEO

Un rarissimo esemplare di serpente bicefalo è stato scoperto nel giardino di una casa in una località nel nord della Virginia. A catturarlo gli uomini del Centro per la fauna selvatica (Wildlife Center) dello Stato orientale degli Usa.

Il ritrovamento del serpente velenoso

Il rettile – un piccolo testa di rame, serpente velenoso della famiglia dei Viperidi diffuso in Nord America – è stato rinvenuto nel fine settimana tra il 15 e il 16 settembre scorsi vicino alla capitale Washinghton. Come si vede nel video di Storyful, la particolarità di questo esemplare è che ha due teste; entrambe – secondo quanto riporta il quotidiano "The Charlotte Observer", che cita alcuni esperti – possono mordere e iniettare veleno.

Due teste e due esofagi ma un solo cuore

In un post su Facebook JD Kleopfer, erpetologo del Virginia Department of Game and Inland Fisheries, spiega la straordinarietà del ritrovamento: "I serpenti bicefali – scrive – normalmente non sopravvivono così a lungo perché devono affrontare troppe sfide per vivere con due teste". Dalle analisi – riporta l'Ap – è emerso che l'esemplare, oltre alle due teste, ha anche due trachee e altrettanti esofagi ma un unico cuore e polmoni comuni. "La testa sinistra possiede l'esofago dominante – prosegue Kleopfer – mentre quella destra ha una gola maggiormente sviluppata per mangiare". Probabilmente il serpente sarà donato a una struttura zoologica.