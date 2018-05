Le Hawaii vietano filtri solari che danneggiano le barriere coralline

Le Hawaii mettono al bando le creme solari che danneggiano la barriera corallina. Il provvedimento - il primo negli Stati Uniti e nel mondo - mira a proteggere l'ecosistema marino da sostanze chimiche come ossibenzone e octinoxate. Secondo il provvedimento firmato dal governatore David Ige, il divieto sarà effettivo da gennaio 2021.

Cosa dice la legge

Il divieto si focalizza su due agenti chimici, l'ossibenzone e l'octinoxate, utilizzati in molti filtri solari. Secondo quanto riportato nel testo di legge, questi elementi "hanno un significativo e dannoso impatto sull'ambiente marino delle Hawai ed ecosistemi circostanti". Alti livelli di questi agenti chimici sono stati ritrovati nelle principali e popolari spiagge delle Hawaii nonché a ridosso dell'area delle barriere, come Waimea Bay, Hanauma Bay, Waikiki Beach e Honolua Bay, nonché nella riserva naturale di Maui.

La ricerca

La legge appena approvata alle Hawaii si basa su uno studio del 2015 che dimostrò come un set di agenti chimici fossero in grado di danneggiare i coralli, sbiancandoli e modificandoli geneticamente. Furono riscontrate anche mutazioni sessuali nei pesci maschi, variazioni dei comportamenti neurologici e maggiori difficoltà riproduttive nelle creature del mare, dalle scaridi alla foca monaca delle Hawaii, passando per le tartarughe. Lo studio dimostrò che l'ossibenzone ha un effetto tossico ad una concentrazione di 62 parti su un trillione, pari a una goccia in sei piscine olimpioniche e mezzo. "Questa è la prima vera occasione per i reef locali di guarire - ha riferito al Guardian Craig Downs, il primo scienziato che revisionò lo studio sugli effetti dell'ossicobenzone - Un sacco di cose uccidono i coralli, ma sabbiamo che l'ossicobenzone ne impedisce la rinascita". Ogni anno circa 14mila tonnellate di crema solare impattano la barriera corallina.

Polemiche sulla legge

La legge ha attirato numerose critiche da parte di chi l'ha definita una misura per mettere a posto le coscienze, eliminando dal tavolo della discussione altre minacce ambientali come il riscaldamento globale e lo sviluppo costiero. Inoltre, l'American Chemistry Council si è opposto al provvedimento, sostenendo che anche l'esposizione solare umana senza protezioni è un pericolo. Intanto l'industria cosmetica è già al lavoro su prodotti privi degli agenti chimici incriminati. Edgewell Personal Care ha già annunciato una nuova linea di prodotti solari adeguati ai nuovi divieti di legge. Alcuni campioncini dei nuovi solari saranno distribuiti a bordo dell'Hawaiian Arlines.