Usa: scoperto materiale sosia della plastica, riciclabile all'infinito

È robusto, resistente e riutilizzabile infinite volte. Si tratta di un nuovo materiale considerato "sosia" della plastica, che è stato sintetizzato nei laboratori del dipartimento di Chimica dell'Università del Colorado.

Riutilizzo infinito

Non è ancora chiaro quanto potrebbe costare, ma il gruppo di ricerca guidato da Eugene Chen ritiene che in futuro sarà perfettamente in grado di sostituire la plastica in ogni suo utilizzo. "In linea di principio – ha detto Chen – il nuovo materiale può essere riutilizzato infinite volte". In particolare, il materiale sintetizzato è una lunga catena di molecole che, a differenza della plastica, può essere facilmente riportata nella sua forma originaria senza il bisogno di procedure complesse e tossiche. Chan ha parlato del suo riciclo come di un "ciclo vitale circolare".

Brevetto ancora lontano

Il polimero si basa sulla sostanza chiamata gamma-butirolactone (Gbl). Al momento la nuova plastica non ha oltrepassato i confini del laboratorio in cui è nata e, hanno detto i ricercatori, c'è ancora molto lavoro da fare prima di arrivare al brevetto. Si sta inoltre cercando di ottimizzare la tecnica di produzione per renderla più economica e parallelamente si studiano nuove strutture chimiche per nuovi materiali riciclabili.