Stress da caldo, morto un terzo dei coralli della barriera australiana

La Grande barriera corallina in Australia, parte del patrimonio mondiale Unesco, sta morendo. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, secondo il quale l'intensa ondata di calore degli ultimi due anni ha causato la fine del 30% dei coralli presenti nella costa nordest del Paese, principalmente nel tratto nord della barriera.

Lo studio

La scomparsa dei coralli, secondo lo studio, minaccerebbe la diversità della vita marina più di quanto stimato finora. Molti degli esemplari, dicono gli scienziati, sono morti a causa delle acque più calde registrate tra marzo e novembre 2016. "Non sono morti di fame, sono morti direttamente per lo stress da calore, 'cotti' dalle temperature così estreme", ha detto Terry Hughes, autore principale dello studio e direttore del centro specializzato sulla barriera corallina alla James Cook University di Townsville, in Australia.

Il 30% dei coralli persi in 9 mesi

Hughes e i suoi colleghi hanno condotto rilievi aerei dell'intera barriera, oltre a dettagliati rilevamenti in acqua, in 63 località lungo i 2300 chilometri di lunghezza della barriera. I numeri, poi combinati con i dati del monitoraggio satellitare, hanno rivelato che le temperature dell'acqua lungo la barriera corallina sono aumentate di un grado Celsius sopra la media a causa di una combinazione di cambiamenti climatici e del ciclo meteorologico di El Nino. "Quando i coralli si schiariscono per un'ondata di caldo – ha spiegato Huges - possono sopravvivere e riguadagnare il loro colore lentamente quando la temperatura cala o possono morire". Lo scienziato ha poi precisato che mediamente, in tutta la Grande Barriera Corallina, si sono persi circa il 30% dei coralli in nove mesi, tra marzo e novembre 2016. Secondo quando dichiarato dal professore Andrew Baird, co-autore dello studio, la perdita di coralli ha causato "radicali cambiamenti nel mix di specie di coralli su centinaia di singole barriere. Per questo, avverte lo studio, occorre proteggere i coralli sopravvissuti, stimati in circa un miliardo. "Dobbiamo concentrarci con urgenza nella protezione del bicchiere che è ancora mezzo pieno, aiutando gli esemplari sopravvissuti a riprendersi", ha concluso Hughes, sottolineando la necessità di migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento costiero e cercando di limitare il riscaldamento globale.