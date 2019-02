Cucciolo d'ippopotamo al Parco Valcorba, sondaggio per scegliere nome

Il Parco Valcorba ha salutato la nascita di un piccolo di ippopotamo, che è già stato presentato in compagnia della madre in un video diffuso sui social network. Il giardino zoologico, in provincia di Padova, ha lanciato un sondaggio via Facebook per decidere quale nome dare al cucciolo: per partecipare è sufficiente scrivere la propria proposta nei commenti al post (fino al 31 marzo). In una seconda fase lo staff sceglierà tre possibili nomi che verranno votati tramite l'assegnazione dei "mi piace" da parte degli utenti, in tre distinti post su Facebook.

Il parco

Aperto nel 2000 come evoluzione del precedente Zoo del Monte Lonzina, il Parco Faunistico Valcorba in Veneto si estende su una superficie di 200.000 metri quadrati, che godono dell'ombra di 22.000 piante. Per quanto riguarda la filosofia del parco lo staff afferma: "Il vecchio concetto di zoo, inteso come mostra di animali, da noi è stato abolito e non fa parte del nostro modo di pensare e di essere".

Scegliere il nome via web

Non è la prima volta che i social vengono utilizzati per decidere quale nome assegnare a dei piccoli animali. Nel giugno 2017, ad esempio, le Forze dell'ordine del Queensland (Australia) avevano lanciato un appello per decidere i nomi di sette cuccioli di cane destinati a diventare "poliziotti". Il mese successivo l'idea è stata ripresa anche dall'Oasi di Sant'Alessio, che ha chiesto aiuto per l'assegnazione del nome di un piccolo di bradipo.