Westworld 2: ecco il trailer esteso della nuova stagione

A poco più di tre settimane dal debutto, HBO ha rilasciato il trailer esteso della seconda stagione di Westworld , e…onestamente non sappiamo neanche da dove cominciare coi commenti! In attesa del 23 aprile, ore 03.00, data e ora da segnare su ogni calendario possibile, continua a leggere e GUARDA IL FULL TRAILER DI WESTWORLD 2

HBO ha rilasciato il trailer esteso della seconda, attesissima stagione di Westworld – in onda negli U.S.A. dal 22 aprile, e in contemporanea in Italia, su Sky Atlantic, da lunedì 23 alle ore 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica alle 21.15), e in versione doppiata dal 30 – e onestamente non sappiamo da dove cominciare con i commenti. Anzi, lo sappiamo: l’epica cover strumentale di Heart-Shaped Box dei Nirvana, uno dei pezzi più belli mai scritti da Kurt Cobain. Signore e signori, guardate e godetene tutti:

Il video si apre sul personaggio di Bernard, che si sveglia in riva al mare (o a un fiume, non è chiarissimo) e attorno a sé, in acqua e sulla spiaggia, vede decine di cadaveri. “Ho sognato che ero in riva all’oceano. Tu e gli altri eravate su una riva lontana”: la voce è quella di Bernard, ma a parlare è Arnold. Dal trailer è chiaro: anche nella seconda stagione rivedremo gli incontri clandestini tra Dolores e il suo creatore. Trent’anni prima degli eventi della serie, il personaggio di Evan Rachel Wood chiede a quello di Jeffrey Wright cosa significhi il suo sogno. La risposta di lui è chiara e ambigua allo stesso tempo: “I sogni non significano niente, Dolores. Ma questa risposta non sembra soddisfarti”. Anche la risposta di lei è chiara e ambigua allo stesso tempo: “Perché non è completamente sincera.”

Nelle primissime immagini vediamo dunque le immediate conseguenze della strage perpetrata da Dolores e Teddy durante la festa di presentazione della nuova narrativa di Ford. Poi, però, vediamo molto di più. Vediamo “la residente più vecchia del parco” in versione vendicatrice, in sella al suo destriero e con un cinturone di proiettili a tracolla. Le nostre azioni hanno un prezzo, e ora è arrivato il momento del regolamento dei conti. A differenza di prima, ora i residenti sono liberi, e la posta in gioco si è alzata. Ora è tutto reale, ci ricorda l’Uomo in Nero.

Molto spazio è ovviamente riservato anche all’altra grande ribelle della serie, Maeve. Che però, a differenza di Dolores, non è guidata (solo) dalla sete di vendetta (e di giustizia, a volerla dire proprio tutta), ma da un unico obiettivo: ritrovare sua figlia. Ad aiutarla, volente o nolente, sarà l’insopportabile Lee, che, a quanto pare, le mostrerà nuovi dettagli della Delos Destinations. E per “nuovi dettagli” intendiamo Shogun World. Ebbene sì: il full trailer ce lo conferma, in questa nuova stagione vedremo il secondo parco, quello ambientato nel Giappone feudale!

Tra un Teddy che si fa scrupoli sulla sete di sangue della sua compagna di viaggio e un Hector in splendida forma, pronto a qualsiasi cosa pur di aiutare Maeve, in questi due minuti e mezzo c’è veramente DI TUTTO. Anche i personaggi di Wood e Marsden in quello che sembra a tutti gli effetti il mondo reale. Una cosa comunque appare chiara: l’ingenua e dolce Dolores che abbiamo conosciuto nella prima stagione non abita più qui. Ora è umani contro androidi. Ora non è più lotta per la libertà: ora è lotta per la vita.