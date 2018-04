Big Little Lies 2: il cast si arricchisce di nuovi nomi

La seconda stagione di Big Little Lies è attualmente in produzione, e andrà in onda nel 2019 , annata che si preannuncia veramente ricchissima di titoli amatissimi (tra questi anche Il Trono di Spade 8 e Gomorra 4 , giusto per farne un paio!). In attesa di vedere cos’è successo dopo lo scioccante finale della S01, ecco arrivare nuove notizie riguardanti il cast: continua a leggere e scopri di più

Dopo l’annuncio-bomba della presenza di Meryl Streep, dopo la conferma del cast principale (escluso ovviamente Alexander Skarsgard, ma mai dire mai, ricordiamoci che esiste sempre quello stupendo strumento narrativo chiamato flashback), e dopo la prima immagine dal set della S02, ecco arrivare nuove notizie sulla seconda stagione di Big Little Lies, attualmente in produzione e in onda nel 2019, annata che si preannuncia veramente ricchissima di titoli amatissimi (tra questi anche Il Trono di Spade 8 e Gomorra 4, giusto per farne un paio!).

L’elenco degli attori che prenderanno parte ai nuovi episodi infatti si allunga. Rivedremo Adam Scott (Ed Mackenzie), Iain Armitage (Ziggy Chapman), Jeffrey Nordling (Gordon Klein), James Tupper (Nathan Carlson), Kathryn Newton (Abigail Carlson), Robin Weigert (Dr. Amanda Reisman), Sarah Sokolovic (Tori Bachman), e Merrin Dungey (Detective Adrienne Quinlan). Newton e Sokolovic diventano inoltre regular, quindi entrano a far parte del cast fisso, mentre Dungey e Weigert faranno parte dei personaggi recurring, ricorrenti, presenti cioè in alcuni episodi ma non in tutti. La seconda stagione vedrà inoltre l’aggiunta di Crystal Fox (regular), che sarà Elizabeth Howard, e di Mo McRae (recurring), che sarà Michael Perkins.

Ma quando arriva il 2019???!!