Deep State, la serie tv che si ispira ai capolavori del cinema di spionaggio

C'è uno stato parallelo che muove i nostri destini o è solo paranoia cospirazionista? A questi inquietanti interrogativi cerca di rispondere Deep State , la prima produzione serie tv europea dei canali Fox, in onda in Italia dal 9 aprile il lunedì alle 21:50 su FOX . Una fiction in cui si respirano le atmosfere dei migliori spy movie: da Syriana alla saga di Jason Bourne , passando per Snowden

Scritto da Matthew Parkhill (Rogue), Deep State è la prima produzione serie tv europea dei canali Fox. Sarà in onda in Italia dal 9 aprile il lunedì alle 21:50 su FOX (Sky, 112) e in contemporanea in 50 paesi, compresi USA, Canada e Australia. Deep State è stato rinnovato per una seconda stagione già prima della messa in onda internazionale.

Il termine Deep State - usato abitualmente dai politologi - è tornato in auge con Donald Trump e descrive quei corpi intermedi del potere che rappresentano un vero e proprio governo ombra in grado di decidere le sorti del Paese. Non si tratta solo di servizi segreti (Snowden nell’intervista alla Repubblica del 18 marzo lo spiega bene) ma di apparati burocratici e amministrativi che in qualche caso – di qui la malizia di Trump - non rispondono alla leadership politica civile ma persegue altri fini.