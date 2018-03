E’ tempo di Sky Cinema Max Collection (sul canale 313)

Inizia una nuova primavera e anche quest’anno tra le emozioni che ci porterà la bella stagione, si potrà godere di Sky Cinema Max Collection (canale 313) che ci terrà compagnia da 23 marzo a martedì 1 maggio. Si tratta di un nuovo canale in cui il concentrato di adrenalina, azione, avventura, horror, suspense e maratone monografiche sugli attori più “max” di sempre non potrà che esaltarci ed emozionarci.

I grandi attori

Tante le giornate interamente dedicate a quegli attori che hanno nella loro filmografia quel concentrato di generi tipici di Sky Cinema Max. Per fare qualche esempio, non mancheranno i più sofisticati Denzel Washington, Morgan Freeman, Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis e John Travolta, né i re dell’azione Jason Statham, Steven Seagal, Dolph Lundgren e Jean-Claude Van Damme. Da non perdere inoltre la speciale maratona De Niro Vs. Al Pacino, in cui i due mostri sacri del cinema hollywoodiano si sfidano per un giorno a suon di successi cinematografici, da Ronin e Limitless, fino a 88 Minuti e The Son of No One.

Le grandi saghe

Non mancano le grandi saghe, come ad esempio la maratona sulla Triologia di Dan Brown, portata al cinema dal talento di Ron Howard e interpretata dall'impeccabile Tom Hanks, la Maratona Rocky con i sei film interpretati da Sylvester Stallone il Bond Weekend, dedicato alla spia più famosa del mondo nata dalla penna di Ian Fleming.

Le grandi attrici

Spazio anche alle signore con la maratona Donne In Azione, in cui si susseguono le meravigliose Charlie's Angels, interpretate da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, o ad esempio la sensuale Scarlett Johansson che nel live-action fantascientifico Ghost in the Shell fa rivivere l’eroina del celebre manga di culto. Da non perdere inoltre la maratona fanta-horror Resident Evil Vs. Underworld, in cui Milla Jovovich nei panni di Alice e Kate Beckinsale in quelli di Selene si sfidano tra terribili creature soprannaturali.

Thriller e horror e tanto altro…

E ancora: thriller e horror del calibro di Air Force One, Trespass – Sequestrati e -2 Livello del terrore sono alcuni dei claustrofobici film di In Trappola!; le migliori rapine e truffe dello schermo, come Bastille Day - Il colpo del secolo o Le regole della truffa, sono le protagonisti di Colpo Grosso!; l’adrenalina agonistica trova spazio in A tutto sport con film come He Got Game e Bleed - Più forte del destino; mentre il mondo dei motori, con film celebri come Giorni di tuono, è al centro di A tutto gas; Viaggi nel tempo è la maratona con film di fantascienza come Deja Vu - Corsa contro il tempo e Cloud Atlas; mentre l’immaginario televisivo degli scorsi decenni poi trasposto al cinema è nella maratona Visti in Tv che comprende titoli come Power Rangers, A-Team e Baywatch, e le più adrenaliniche pellicole belliche in Venti di guerra.

Le maratone

Infine, le adrenaliniche maratone con i generi più amati di Sky Cinema Max: Domenica da Supereroi dedicato a quei personaggi dalle abilità straordinarie, Adventure Time tra eroiche battaglie ed epiche sfide con titoli come l’ultimo Ben-Hur e l’ever green Robin Hood principe dei ladri, Apocalypse Day tra mostri, alieni e situazioni climatiche estreme con film del calibro di Godzilla, la Maratona Sci-Fi in cui non mancano Star Trek - Il futuro ha inizio e Independence Day: Rigenerazione, polizieschi del calibro di Brooklyn's Finest e legal drama come Il caso Thomas Crawford trovano spazio in Police Stories e Law & Movies, complotti, intrighi e azioni spettacolari sono al centro dello Spy Stories, mentre successi come La torre nera e I, Frankenstein trovano posto nella maratona Avventure Fantastiche

Gli appuntamenti in dettaglio

Venerdì 23 marzo - A Tutto gas: Giorni di tuono di T. Scott. Con: T. Cruise, N. Kidman

Sabato 24 marzo - Crime Time: Il Collezionista di G. Fleder. Con: M. Freeman, A. Judd

Domenica 25 marzo - Domenica da supereroi: Spider-Man 2 di S. Raimi. Con: T. Maguire, K. Dunst

Lunedì 26 marzo - Police Stories: S.W.A.T. - Squadra Speciale Anticrimine di C. Johnson. Con: S.L. Jackson, C. Farrell

Martedì 27 marzo - Avventure Fantastiche: Il Regno del Fuoco di R. Bowman. Con: M. McConaughey, C. Bale, G. Butler

Mercoledì 28 marzo - Bruce Willis Day: Extraction di S.C. Miller. Con: B. Willis, G. Carano

Giovedì 29 marzo - Maratona Sci-Fi: Star Trek - Il Futuro ha Inizio di J.J. Abrams. Con: C. Pine, Z. Quinto, E. Bana

Venerdì 30 marzo - Morgan Freeman Day: The Contract di B. Beresford. Con: M. Freeman, J. Cusack

Sabato 31 marzo - Nicolas Cage Day: Ghost Rider di M. S. Johnson. Con: N. Cage, E. Mendes