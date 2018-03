Avengers: Infinity War, nuovo TRAILER e parodie

Arriverà nelle sale cinematografiche il 25 aprile, così i Marvel Studios hanno rilasciato il poster e il full trailer della pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, che porterà ancora una volta sul grande schermo la squadra dei Vendicatori con Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson e molti altri.



Il full trailer

È Gamora, interpretata da Zoe Saldana, a introdurre il trailer, a cui segue un flashback con protagonista Thanos alle prese con Loki , il Dio del Misfatto; poi spuntano i Guardiani, che scendono dalla loro astronave per recarsi in un luogo che resta misterioso. E ancora, quei luoghi non assomigliano al paese di Wakanda? Il terzo atto del film sarà ambientato proprio nell’universo di Black Panther che, intanto, continua a sbancare il box office mondiale, diventando uno dei film ad avere incassato di più nella storia del cinema. Il video, con poco più di due minuti di anticipazioni del film, ha conquistato in meno di quattro giorni dalla pubblicazione su YouTube quasi 40 milioni di visualizzazioni. E il plauso degli utenti.







Il remake

Mentre la febbre per i Vendicatori vola alle stelle, un gruppo di giovani studenti inglesi ha pensato di proporre una versione casalinga del trailer, realizzando un remake dettagliato del video, imitando l’originale scena per scena. Per realizzare la parodia, poi condivisa su Twitter, i ragazzi hanno utilizzato oggetti di uso comune e luoghi a loro familiari, dalla casa di uno dei protagonisti alla scuola, al campetto all’aperto dove si allenano, unendo alle immagini l’audio originale della clip. Vi state chiedendo se il remake sia davvero fedele al trailer rilasciato dalla Marvel? Per facilitare il confronto al pubblico, i ragazzi hanno inserito in un angolo dello schermo una miniatura del trailer originale: “Chi lo ha fatto meglio?”, chiede uno degli autori della parodia sul sito di micro-blogging. Il video in due giorni dalla pubblicazione ha ottenuto 120 mila Like e oltre 80 mila retweet.







Tutti i suoni di Avengers: Infinity War

Il trailer definitivo della nuova pellicola di casa Marvel scritta da Christopher Markus e Stephen McFeel ha regalato un inedito spunto anche alla webzine Mashable, che si è divertita a manipolare il video rimettendo mano agli effetti sonori dell’intera clip. Il trailer originale è parecchio rumoroso, così perché non renderlo sonoramente più soft? La voce data ai personaggi è esilarante e molto buffi risultano anche i suoni che fanno da sottofondo ad ogni movimento che si vede sullo schermo, dallo scricchiolio delle armature dei supereroi al cigolio di armi e astronavi, fino alle scene di lotta che risultano divertenti, anziché cruente. D’altronde, si legge sul canale YouTube di Mashable, “Hollywood spende un sacco di soldi per ottenere degli effetti sonori perfetti, dunque ci siamo chiesti cosa succederebbe sostituendo tutto quel sonoro ricercato con dei suoni più scarsi ed essenziali”.







Ci sarà la star del Trono di Spade

Nel trailer non si vede, ma nel film comparirà anche Peter Dinklage. Da tempo, sottolinea Gizmodo, circolavano indiscrezioni sulla partecipazione del Tyrion Lannister del Trono di Spade al film sui Vendicatori, ma non era mai arrivata alcuna conferma. Adesso, insieme al full trailer, è stata rilasciata anche la nuova locandina della pellicola in cui si legge fra il cast, tra Idris Elba e Benedict Cumberbatch, il nome della star della serie tv fantasy. Il suo ruolo, però, resta un mistero. Quel che è certo è che si tratterà presumibilmente di un nuovo personaggio, magari che arriva sulla Terra come un membro dell’Ordine Nero di Thanos (Josh Brolin). Anche se c’è chi spera in un divertente cameo con l’attore per protagonista. Ma quelli, ormai si sa, la casa di produzione li tiene in serbo quasi sempre per il fumettista Stan Lee.



