Box Office: Black Panther fra i migliori incassi della storia

Dopo un 2017 scoppiettante grazie ai successi di Wonder Woman e Thor: Ragnarok, anche quest’anno la Marvel è pronta a fare il botto: Black Panther, il film ispirato al personaggio dei fumetti T'Challa, re del Wakanda, sbanca il box office americano. Ed entra nella top ten dei film più visti di sempre negli Stati Uniti.



Box office da record

L’ultimo lavoro di Ryan Coogler si è tradotto come un vero e proprio fenomeno pop: nonostante non sia fra i personaggi più noti del mondo dei fumetti, Black Panther ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, esordendo con un incasso di oltre 291 milioni di dollari nella prima settimana nelle sale americane, per un incasso totale di più di un miliardo di dollari nel mondo. Ma Wakanda non intende fermarsi qui: ogni giorno i profitti aumentano, proiettando l’ultima creazione di casa Marvel sempre più in alto all’interno della classifica dei film più visti di sempre.







Fra i più visti di sempre

Considerando le classifiche stilate da Box Office Mojo.com, Black Panther attualmente è in settima posizione all’interno della top ten dei film che hanno incassato di più di sempre negli Stati Uniti. Con oltre 565 milioni di dollari, ha superato La Bella e la Bestia, Rogue One: A Star Wars Story e Il Cavaliere Oscuro, tallonando Star Wars: L’ultimo Jedi (sesto con 619 milioni) e i colleghi Avengers (quinti con 623). La vetta della classifica è ancora molto distante: sul podio siede Star Wars: Il risveglio della Forza con più di 936 milioni di dollari incassati, ma c’è da scommettere che la nuova avventura Marvel riesca a salire ancora qualche gradino della top ten, scalzando successi del calibro di Jurassic World e Titanic.



 





Nel mondo

Anche a livello globale le cose vanno a gonfie vele e Black Panther entra di diritto nella top 50 dei film che hanno incassato di più. Con più di un miliardo di incasso nel mondo, il film Marvel guadagna la 20esima posizione, sbaragliando la concorrenza di colleghi supereroi come Thor: Ragnarok (854 milioni), Guardiani della Galassia Vol. 2 (864 milioni), Batman vs Superman (874 milioni), Spider-Man: Homecoming (880 milioni) e Spider-Man 3 (891 milioni). Il più visto? Avatar, a quota 2 miliardi e oltre 787 milioni di dollari.







