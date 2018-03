Elezioni 2018, in Sicilia il M5s ha più eletti che candidati

In Sicilia il Movimento 5 stelle ha ottenuto più seggi rispetto ai candidati che ha presentato. Tutti rappresentati pentastellati dell’Isola, infatti, sono stati eletti, ragione per la quale l’assegnazione avverrà sempre alla lista ma in un altro collegio o circoscrizione. Qualche dubbio, però, sul senatore "in più" che dovrà essere eletto: il voto a Palazzo Madama si assegna infatti su base regionale, motivo per cui dal Movimento trapela prudenza in questo momento.

Quattro seggi non disponibili

Tra i 28 seggi dell’uninominale e le liste proporzionali, il voto in Sicilia, su 77 scranni a disposizione, ha assegnato al Movimento 53 parlamentari: 36 alla Camera dei deputati e 17 al Senato. Quattro di questi, però, tre deputati e un senatore, 'non sono disponibili' in Sicilia, perché i 5stelle hanno ottenuto più posti in Parlamento dei candidati presentati nell'Isola. Questi seggi non assegnati, in base alla legge elettorale, spettano al Movimento nelle circoscrizioni o collegi dove ci sono candidati del M5s non eletti.

M5s: "Inizio Terza Repubblica"

Il dato è stato ufficializzato dallo stesso M5s, che nell’Isola, nonostante la bassa affluenza registrata, ha più che raddoppiato il numero di voti ottenuti alle Regionali di quattro mesi fa. "Il Movimento 5 Stelle - si legge in una nota - in Sicilia ha scritto una pagina di storia che inaugura di fatto l'inizio della 'Terza Repubblica', quella dei cittadini. Una valanga di voti che ha mandato in tilt persino il sistema elettorale, facendo emergere tutte le criticità di una legge, il Rosatellum, scritta ad arte per fermare il M5s". Il Movimento, spiegano i 5stelle, si attesta ancora come la prima forza politica dell'Isola con una media regionale che sfiora il 50%, con alcuni comuni che hanno raggiunto oltre il 70% dei consensi.

Prudenza sul Senato

Resta prudente in attesa della decisione finale il leader del Movimento in Sicilia, Giancarlo Cancelleri: "Se per la Camera la situazione è chiara - spiega - per il Senato la norma ha un buco. I seggi a Palazzo Madama sono attribuiti su base regionale: chiederemo un chiarimento ufficiale".