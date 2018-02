Padoan a Sky Tg24: "Il programma del Pd non si fonda su un bonus"

"Sono impegnato nella campagna elettorale per entrare in Parlamento. Vedremo che cosa succederà dopo i risultati. È prematuro dire altro". Così il ministro dell'Economia e candidato del Pd, Pier Carlo Padoan, ha risposto a Maria Latella su un suo possibile ruolo di primo piano nel Governo che verrà. Padoan è stato ospite dell’Intervista, su Sky Tg24.

“Governo di larghe intese? Vedremo i risultati del voto”

A una domanda sulla possibilità di un governo di larga coalizione, il ministro Pier Carlo Padoan ha risposto: "Bisogna vedere i risultati delle elezioni. Sicuramente bisogna trovare un governo che difenda tutto quello che è stato fatto dai governi guidati dal Pd in questi anni. Io sono sceso in campo perché mi voglio impegnare a difendere l'operato del governo". Il programma del Pd è "complesso" ha spiegato Padoan. "È composto da vari strumenti. La definizione di un programma fondato sui bonus è qualcosa che veramente non corrisponde alla realtà". "Non accetto - ha aggiunto - il fatto implicito che spesso sento dire che il jobs act abbia aumentato la precarietà: è tutto il contrario". (LO SPECIALE ELEZIONI)

“La flat tax? Idea attira molto ma è un’illusione”

"La flat tax attira molto, perché apparentemente ha due vantaggi: è semplice e taglia le tasse – ha spiegato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan – In realtà applicarla veramente richiede tutta una serie di altre misure e chi la propone dovrebbe dire quali. In più è fortemente regressiva, beneficia i ricchi anziché i redditi più bassi, un'illusione".

Amazon, Padoan: “Produttività con incentivi, non braccialetti”

"Posso assicurare che ci sono leggi in Italia che tutelano il diritto alla dignità dei lavoratori - ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ospite a “L'intervista” di Maria Latella su Sky Tg24 - Intorno a questa storia dei braccialetti di Amazon bisognerebbe fare chiarezza: c'è un obiettivo di produttività che dovrebbe andare a vantaggio sia dei lavoratori sia delle imprese, ma questo non si ottiene con braccialetti o con sistemi di controllo materiale. Si ottiene con incentivi e questi incentivi stanno funzionando".