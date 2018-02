Vaccini, l’affondo della Raggi: “Il caos è colpa della Lorenzin”

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, torna a parlare del tema vaccini e chiama ancora in causa il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, colpevole, a suo dire, della confusione che si sta determinando. "I bambini rischiano di essere cacciati dalla scuola per il caos della Lorenzin”, scrive la prima cittadina della capitale sul suo profilo Facebook. “Per colpa della Lorenzin e dei ritardi nelle prenotazioni della Regione Lazio, da marzo i bambini ancora in attesa della vaccinazione rischiano di essere cacciati dai nidi e dalle scuole dell'infanzia per i restanti quattro mesi di questo anno scolastico e educativo. I loro diritti vanno tutelati", scrive la Raggi.

Raggi: “Decreto Lorenzin pasticciato”

Dice ancora la sindaca grillina: "I genitori e i loro figli non possono pagare così duramente le lungaggini burocratiche di un decreto scritto male e le inesattezze di circolari confuse. Mi riferisco alle lunghissime attese, alle liste interminabili nelle Asl e negli ospedali che tutti conosciamo ad eccezione - a quanto pare - del ministro alla Salute". E poi: "Lo stesso decreto Lorenzin è talmente pasticciato che discrimina i bambini in base alla scuola alla quale sono iscritti: i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'obbligo potranno pagare una multa e continuare a mandare i loro figli a scuola anche se questi non sono vaccinati; quelli dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia, pur pagando la multa, dovranno ritirare i propri figli. Quindi, secondo la Lorenzin, il pagamento di una multa scongiurerebbe il rischio di contagio e i virus riuscirebbero a distinguere e contagiare i bambini in base alla loro scuola di appartenenza. In questa posizione non c'è scientificità ma soltanto sciatteria", aggiunge la prima cittadina.

La lettera della Raggi a ministri, Regione e Anci

Il primo febbraio la Raggi era già intervenuta sull’argomento con una lettera inviata alla Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e al presidente dell'Anci Antonio Decaro, in cui chiedeva la frequenza scolastica anche per i bambini non vaccinati. Il messaggio della prima cittadina della Capitale era arrivato dopo la mozione, approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina, riguardo alla necessità di rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora vaccinati.