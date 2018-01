Elezioni e fact checking, al via su Sky TG24 "Check room". VIDEO

In previsione delle elezioni del 4 marzo (lo speciale), ha preso il via "Check room", a cura di Nicola Ghittoni e Fabio Vitale. Ogni giorno, alle 20.50, SkyTG24 mette sotto la lente tutte le ultime dichiarazioni politiche, le promesse elettorali e le proposte dei partiti. L’approfondimento non si limita a valutare la veridicità o meno di ogni affermazione, ma cerca di verificarne la fattibilità e controllarne la sostenibilità. Per fare questo Sky TG24 si avvale della collaborazione dell’osservatorio indipendente Openpolis. Speciale elezioni

Italia 18

Nuovi approfondimenti, interviste e fact checking, con un occhio attento alle giovani generazioni. Sky TG24 HD segue la campagna elettorale per le elezioni politiche con “Italia 18”, una serie di contenuti dedicati alle prossime consultazioni. 18 come l’anno delle elezioni, ma anche come l’età simbolica dei ragazzi che per la prima volta si apprestano a votare.

#iovotoperché

Da lunedì 22, e per tutta la durata della campagna elettorale, Sky TG24 realizza inoltre “Io voto perché”, brevi pillole, in onda in tutte le principali edizioni e disponibili sul sito e sui canali social della rete (con l’hashtag #iovotoperché), in cui alcuni elettori spiegano perché hanno deciso di recarsi alle urne, per ricordare l’importanza, in democrazia, di una partecipazione elettorale attiva dei cittadini.