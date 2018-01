Elezioni, "Io voto perché": la parola ai cittadini

Le elezioni politiche del 4 marzo si avvicinano (LO SPECIALE). Alle urne saranno chiamati complessivamente oltre 51 milioni di italiani, di cui circa 24 milioni e 800 mila uomini e 26 milioni e 400 mila donne. Dopo l’appello contro l’astensionismo del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ricordato l’importanza di andare a votare e la responsabilità di ciascuno di noi nello scegliere il proprio futuro, SkyTG24 ha deciso di chiedere con “io voto perché” agli italiani di far sentire la loro voce su questo tema.

#iovotoperché

Le brevi interviste saranno disponibili sul nostro sito e sui social network di SkyTG24 con l’hashtag #iovotoperché. Nelle clip gli elettori spiegano perché hanno deciso di recarsi alle urne, per ricordare l’importanza, in democrazia, di una partecipazione elettorale attiva dei cittadini.

"Check room"

E, sempre in vista del voto del 4 marzo, prende il via “Check room”, a cura di Nicola Ghittoni e Fabio Vitale. Ogni giorno, alle 20.50, finiranno sotto la lente tutte le dichiarazioni politiche della giornata, le promesse elettorali e le proposte dei partiti. L’approfondimento non si limiterà a valutare la veridicità o meno di ogni affermazione, ma cercherà di verificarne la fattibilità e controllarne la sostenibilità. Per fare questo Sky TG24 si avvarrà della collaborazione dell’osservatorio indipendente Openpolis.