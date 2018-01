Tabacci in soccorso di +Europa di Emma Bonino, risolta questione firme

Bruno Tabacci, leader di Centro Democratico ed ex candidato alla segreteria del Pd, ha annunciato di aver messo a disposizione il simbolo del suo partito alla lista +Europa di Emma Bonino: così facendo il gruppo radicale non dovrebbe più raccogliere le firme, in quanto Centro Democratico è rappresentato nel Parlamento uscente da un proprio gruppo autonomo. Il 13 gennaio si terrà l'assemblea che sancirà l'accordo politico: in quella sede sarà decisa anche l'eventuale alleanza con il centrosinistra.

L’annuncio di Tabacci

"Stamattina ho riunito tutti gli organi dirigenti di Centro Democratico – ha detto Tabacci durante la conferenza stampa di +Europa - Ho deciso di mettere a disposizione di "+Europa" il simbolo di Centro Democratico, per recuperare una libertà che è fondamentale".

Il ringraziamento di Emma Bonino

"Grazie alla tua scelta hai reso possibile un'opzione democratica per noi e il paese: +Europa sarà l'unica lista al voto pienamente europeista". Così Emma Bonino ha ringraziato Bruno Tabacci che, essendo leader di Centro democratico, gruppo già presente in Parlamento, ha risolto di fatto la questione delle firme per le liste dei radicali italiani.

Collocazione lista sarà decisa il 13 gennaio

Un'assemblea il prossimo 13 gennaio sancirà la nascita della nuova lista frutto dell'intesa tra Emma Bonino e Bruno Tabacci. Nel simbolo, oltre alla scritta "+Europa con Emma Bonino" ci sarà anche l'indicazione "Centro Democratico". Quanto alla sua collocazione, verrà decisa dall'assemblea: "Certamente - ha annunciato Tabacci – staremo nel centrosinistra, sulle modalità decideremo".