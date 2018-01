Gran Bretagna, maxi-incendio in un parcheggio a Liverpool. FOTO

Oltre 1400 auto sono andate bruciate. Le fiamme sarebbero divampate accidentalmente in un veicolo, coinvolgendo poi rapidamente quelli vicini. Non ci sono feriti o vittime, ma decine di persone hanno trascorso il Capodanno in alloggi di emergenza. FOTOGALLERY - VIDEO