Siria, gas contro civili. Damasco accusa: raid Israele su base aerea

Tensione sempre più alta sulla Siria. La base aerea T-4, nella provincia di Homs, è stata colpita da un attacco missilistico che ha fatto diversi morti e feriti. Sono almeno 14 le vittime, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che include nel bilancio anche militari iraniani. Il raid arriva dopo che il 7 aprile un attacco chimico contro Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta orientale, ha fatto decine di morti, suscitando la forte condanna dell'Occidente, Usa in testa, che ha accusato Damasco. Siria, almeno 100 morti a Duma. Ribelli: usate armi chimiche

Raid su base area, accuse contro Israele

Per il raid contro la base aerea, i media di Stato siriani hanno inizialmente puntato il dito contro Washington, per poi accusare Israele. "L'attacco israeliano all'aeroporto T-4 è stato condotto da caccia F-15 che hanno sparato diversi missili dal territorio libanese", ha affermato l'agenzia di stampa Sana, citando fonti militari. Accuse sostenute da Mosca: per il ministero della Difesa russo, sono stati due caccia dello Stato ebraico a sparare dallo spazio aereo libanese 8 missili, di cui 5 sono stati intercettati dalla difesa siriana. "Tre missili hanno colpito la zona occidentale dell'aeroporto. Nessun consigliere russo in Siria è stato ferito", ha aggiunto Mosca. Già a febbraio l'aviazione israeliana aveva lanciato un attacco contro la stessa base aerea siriana T-4 dalla quale era partito un drone iraniano che aveva sorvolato lo Stato ebraico prima di essere intercettato e abbattuto.

Trump: pagherete

Alla notizia dell'attacco, il Pentagono ha immediatamente smentito qualsiasi responsabilità, sottolineando che "in questo momento, il dipartimento della Difesa non sta conducendo attacchi aerei in Siria". Il presidente americano Donald Trump, però, l'8 aprile ha avvertito il regime siriano che, insieme agli alleati russo e iraniano, avrebbe pagato un caro prezzo per l'uso di armi chimiche a Duma. L'inquilino della Casa Bianca ha condannato "l'attacco scriteriato" dell'"Animale Assad", criticando anche il suo predecessore, Barack Obama, che non aveva mantenuto la promessa di attaccare la Siria dopo che questa nel 2013 aveva superato la 'linea rossa' usando armi".

Usa chiedono riunione urgente Onu

Intanto, le immagini di bambini, donne e uomini stremati dagli effetti di quello che sembra essere stato un attacco chimico continuano a indignare tutta la comunità internazionale (LA RASSEGNA STAMPA). Usa, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Olanda, Svezia, Kuwait, Peru e Costa d’Avorio, tutti membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, hanno chiesto una riunione di emergenza dei Quindici. Trump e Macron, con una telefonata, hanno concordato anche di "scambiare informazioni sulla natura dell'attacco e di coordinare una forte risposta comune".

L’attacco nella Ghouta

I raid a Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta, sono stati compiuti, secondo i testimoni e fonti mediche, con una miscela di gas e armi convenzionali. L’attacco avrebbe causato almeno 100 morti e forse mille feriti. I soccorritori hanno riferito che i sintomi fanno pensare all'uso di cloro, di gas nervino e sarin. Il governo siriano ha smentito l'uso di gas tossici e la Russia ha respinge le accuse di essere coinvolta nei bombardamenti. Ma l’attacco ha scatenato dure reazioni internazionali. Anche Papa Francesco ha espresso forti condanne per l'utilizzo di armi non convenzionali contro civili.

Data ultima modifica 09 aprile 2018 ore 12:39