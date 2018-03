Spia avvelenata, Usa e Ue espellono diplomatici russi. Due dall'Italia

Usa e Ue hanno comunicato una serie di espulsioni ai danni di diplomatici russi, come risposta per la vicenda dell’avvelenamento di Serghei Skripal e di sua figlia Yulia, contaminati con un agente nervino in Gran Bretagna. Anche l’Italia ha espulso due diplomatici russi. Ad annunciarlo, il Ministero degli Esteri con una nota. Una misura, quella della Farnesina, adottata da altri paesi europei e dagli Usa, dove Trump ha ordinato l’espulsione di 60 diplomatici e chiuso il consolato di Seattle.

Il comunicato della Farnesina

La Farnesina, in un comunicato, ha spiegato la decisione: "A seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio Europeo del 22 e 23 marzo scorso, in segno di solidarietà con il Regno Unito e in coordinamento con partner europei e alleati Nato, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha notificato oggi la decisione di espellere dal territorio italiano entro una settimana due funzionari dell'Ambasciata della Federazione Russa a Roma accreditati in lista diplomatica".

Espulsioni anche in Francia e Germania

Sempre nella giornata di oggi, 26 marzo, oltre all’Italia, anche Germania, Lituania e Polonia hanno annunciato l'espulsione di quattro diplomatici russi ciascuno in risposta alla vicenda della spia russa avvelenata a Londra. Stessa misura adottata anche dalla Francia. Sono in tutto 14 i Paesi dell'Ue che hanno preso questo provvedimento.

Trump espelle 60 diplomatici di Putin

L’avvelenamento della spia russa ha prodotto i suoi effetti anche negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha ordinato l’espulsione di 60 diplomatici e la chiusura del consolato russo di Seattle. La decisone di Trump rappresenta la misura più dura presa finora dal presidente americano nei confronti del Cremlino. Tra i 60 funzionari russi espulsi anche 12 che sono stati identificati come "funzionari dell'intelligence" che hanno prestato servizio presso le Nazioni Unite a New York. Le persone interessate dal decreto di espulsione hanno ora sette giorni di tempo per lasciare gli Stati Uniti.