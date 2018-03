Catalogna, ex presidente Puigdemont fermato al confine con la Germania

L'ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il confine della Germania. Il leader indipendentista catalano arrivava dalla Danimarca ed era diretto in Belgio, dove vive. Secondo il legale di Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, il fermo sarebbe legato al mandato di arresto ed estradizione europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola con l'accusa di ribellione.

Tornava dalla Finlandia

Attualmente Puigdemont, fa sapere l’avvocato, si trova in una stazione di polizia e la sua difesa legale è già al lavoro. Il leader indipendentista catalano stava tornando in Belgio, dove intendeva mettersi a disposizione della locale autorità giudiziaria, dopo essere stato in Finlandia per una conferenza all'Università di Helsinki. Secondo il suo ospite finlandese, Mikko Karna, Puigdemont aveva lasciato il Paese venerdì notte: in seguito al mandato di arresto europeo le autorità nordiche l’avevano cercato monitorando i porti e gli aeroporti.

Le accuse di ribellione

Il leader indipendentista è stato formalmente incriminato per presunta ribellione venerdì, insieme altri 24 dirigenti catalani, dal tribunale supremo spagnolo, che ha riattivato l'euro-richiesta di arresto ed estradizione nei suoi confronti e di altre cinque persone che vivono in Europa. Rischia, con gli altri incriminati per ribellione, una condanna fino a 30 anni di carcere per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza e per la proclamazione della repubblica il 27 ottobre scorso.

