Arrivata a Pozzallo nave Open Arms con 281 migranti a bordo

La nave Open Arms della Ong spagnola Proactiva è approdata a Pozzallo con 281 migranti a bordo dopo un braccio di ferro con la guardia costiera libica e il via libera del ministero dell’Interno. L’imbarcazione era sfuggita ad una motovedetta libica che le intimava di fermarsi e riconsegnare le donne e i bambini tratti in salvo al largo di Tripoli. "Alla fine, a 48 ore dal primo soccorso, siamo entrati nel porto di Pozzallo dopo aver sopportato una notte in più di attesa con onde di due metri”, fanno sapere con un tweet dalla nave Open Arms. Libia, 21 morti in un naufragio. Tra le vittime una donna incinta

Il salvataggio in mare

L'intervento di soccorso in mare risale a giovedì: due gommoni in difficoltà, a quanto riferito da Open Arms, sono stati salvati in acque internazionali, a 73 miglia dalle coste libiche. Ma durante le operazioni di trasbordo dei migranti, un pattugliatore libico avrebbe intimato all'equipaggio umanitario di consegnare le persone soccorse. Al rifiuto di Proactiva, i militari hanno tirato fuori le armi minacciando di aprire il fuoco. La ong spagnola ha resistito ed ha mantenuto a bordo i 218 salvati. La Guardia costiera libica fornisce però un'altra versione smentendo qualsiasi minaccia.

Le difficoltà per lo sbarco

A questo punto si è aperta la questione di dove dirigersi con i migranti salvati a bordo. La nave umanitaria, con a bordo bimbi e persone in condizioni precarie di salute, si è diretta a nord. Il team medico della Proactiva ha chiesto l'immediata evacuazione per i casi più gravi ed è intervenuta Malta, con una motovedetta che ha preso una bimba di tre mesi disidratata e con la scabbia e sua madre.

L’ok di Roma allo sbarco

La Guardia Costiera italiana ha fatto notare che, "nonostante la vicinanza con l'isola di Malta, la nave proseguiva la navigazione verso le coste italiane in attesa di indicazioni dell'autorità spagnola". E' infatti lo Stato di bandiera dell'imbarcazione - la Spagna - a dover chiedere all'Italia di permettere l'approdo del mezzo umanitario, secondo quanto previsto dal Codice delle ong sottoscritto da Proactiva. Ma dalla nave non è arrivata nessuna richiesta alle autorità spagnole. Una volta raggiunto il limite delle acque italiane, ieri pomeriggio, è arrivato l'ok a dirigersi verso Pozzallo.

Proactiva: "Continueremo a proteggere vite invisibili"



"Continueremo - assicura Proactiva - a proteggere le vite invisibili, con un costo elevato, perché questa è la nostra missione". Il fondatore della Ong, Oscar Camps, ha aggiunto: "Non avremmo mai permesso a nessuno di restituirli all'inferno. Grazie a tutti per il supporto ricevuto".