Spia russa avvelenata, agente nervino forse nella valigia della figlia

Continuano a susseguirsi le schermaglie diplomatiche tra Russia e Gran Bretagna che si sono scatenate dopo l'avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia lo scorso 4 marzo a Salisbury. Mosca, attraverso il portavoce presidenziale Dmitri Peskov, ha assicurato che le misure di ritorsione di Mosca in risposta alle azioni di Londra sul caso Skripal possono arrivare "in qualsiasi momento". Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito che Mosca è intenzionata "senza dubbio" a rispondere all'espulsione di 23 suoi diplomatici con una misura analoga. Intanto, secondo quanto riportato dal Telegraph, l'agente nervino che ha ridotto in fin di vita Skripal e sua figlia sarebbe stato messo proprio nella valigia della ragazza, prima ancora che partisse da Mosca. Ma sulla questione è intervenuto anche il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, che a sua volta è tornato ad attaccare la Russia, indicando come "enormemente probabile" che l'ordine di avvelenare Skripal sia partito dal presidente Vladimir Putin. La replica di Mosca: "Imperdonabile violazione del galateo diplomatico".

Ex spia russa avvelenata, Mosca a Londra: espelleremo diplomatici Gb

Lavrov: "Espelleremo diplomatici Gb. Saremo giusti"

Le misure di ritorsione annunciate da Mosca "non tarderanno ad arrivare", ha assicurato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, sottolineando che "tutti i dettagli, naturalmente, saranno ben studiati e soddisferanno pienamente gli interessi del nostro Paese". Il ministro degli Esteri Lavrov, da Astana dove si trova per un summit sulla Siria, ha assicurato che Mosca espellerà alcuni diplomatici dell'ambasciata britannica, rifiutandosi però di specificare il numero esatto. La Russia agirà sulla base di "un principio di uguaglianza. Saremo giusti", ha detto Lavrov.

Telegraph: agente nervino forse sui vestiti della figlia di Skripal



Il Telegraph, citando fonti di intelligence di alto livello, scrive che le indagini si concentrano sulla possibilità che sia stato impregnato con la sostanza velenosa un abito nella valigia di Yulia Skripal o addirittura un regalo che è stato poi aperto nella casa dell'ex spia a Salisbury. Questo indicherebbe che era stata presa di mira la donna per colpire il padre. Non è ancora chiaro dalle indiscrezioni se la potenziale ipotesi sulla valigia si basi su qualche traccia concreta già rinvenuta o se invece sia arrivata per esclusione, dopo il mancato ritrovamento di tracce dell'arrivo in Gran Bretagna di una presunta "squadra di esecutori al servizio del Cremlino". Il Telegraph scrive che l'intelligence starebbe al momento "lavorando sulla teoria" di una possibile contaminazione di "vestiti, cosmetici" o di un qualche oggetto "regalo" che Yulia aveva portato con sé da Mosca, dove era tornata a vivere da qualche anno dopo un periodo trascorso con i genitori in Inghilterra. Si sa che la donna era giunta a Salisbury pochi giorni prima dell'avvelenamento, per fare visita al padre Serghei, 66 anni, ex colonnello dell'intelligence militare russa (Gru) vendutosi negli anni '90 all'MI6 britannico, poi condannato in patria, graziato nel 2010, e infine transfuga in Gran Bretagna.

Johnson attacca Putin. Mosca: "Imperdonabile violazione del galateo diplomatico"



Boris Johnson, il cui attacco a Putin è stato riportato dal New York Times riprendendo media britannici, avrebbe precisato a margine di un incontro a Londra con l'omologo polacco di avercela "con il Cremlino di Putin" e "non con il popolo russo". Quasi immediata la risposta di Mosca, che ha definito le accuse di Londra sul coinvolgimento di Putin nell'avvelenamento di Skripal "un'imperdonabile violazione del galateo diplomatico". "Abbiamo detto molte volte che la Russia non ha nulla a che fare con questo incidente", ha sottolineato il portavoce del Cremlino.

Telefonata Gentiloni-May, "Legittime richieste Gb"



La condanna per l'avvelenamento dell'ex spia russa è arrivata anche da parte dell'Italia che ha espresso la piena solidarietà alle autorità britanniche nella fiducia che sapranno individuare e punire i colpevoli. È quanto emerge da un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e la premier britannica Theresa May che si è svolto in mattinata. Nel corso della conversazione Gentiloni ha anche affermato la piena legittimità della richiesta britannica ad avere risposte chiare ed esaurienti dalla Russia circa il suo ruolo in questo episodio. I due leader hanno convenuto, infine, sulla importanza che su questa vicenda si manifesti solidarietà sia in sede Nato sia in sede europea, anche in vista del Consiglio Europeo del 22 marzo.

Data ultima modifica 16 marzo 2018 ore 14:34