Siria, raid governativi sulla Ghuta: circa 100 morti

Sarebbero circa cento, tra cui almeno 20 bambini e 14 donne, le vittime provocate tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio dai raid aerei e di artiglieria delle forze governative siriane sulla regione della Ghuta, a est di Damasco. La zona è assediata dalle truppe lealiste e controllata da gruppi armati delle opposizioni. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Le vittime sarebbero destinate ad aumentare poiché i feriti sono circa 470, alcuni dei quali sono in condizioni critiche. L'Osservatorio evidenzia che questa è la perdita più pesante di civili in un solo giorno dall'inizio del 2015 in Siria. Secondo l'Unicef potrebbe trattarsi di un eccidio peggiore rispetto a quello di Aleppo. Siria, decine di morti per raid governativi sui ribelli a Idlib

Unicef: "Se cifre confermate, è un eccidio peggiore di Aleppo"

"Se le notizie sugli ultimi attacchi aerei nel Ghuta Orientale saranno confermate, ieri in Siria sono morti altri 100 civili, di cui decine di bambini. Bambini che si uniscono ai 60 uccisi nel solo mese di gennaio e alle migliaia di vittime di questa guerra. È un eccidio peggiore di quello di Aleppo", ha sottolineato Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. "Sette anni di guerra hanno portato la Siria al collasso: nel Ghuta orientale, dove vive il 95% dei siriani sotto assedio oggi, mancano i servizi fondamentali come scuole ed ospedali e i beni di prima necessità come cibo, acqua e medicine".

"Una continua strage di innocenti"

"È una vera emergenza umanitaria", ha detto ancora Iacomini, affermando che "solo negli ultimi mesi la malnutrizione è aumentata di cinque volte, centinaia di bambini sono gravemente malati e hanno bisogno di lasciare la città per essere curati. Si tratta - afferma il portavoce di Unicef Italia - di una continua lotta per la sopravvivenza: è una continua strage di innocenti. Fermiamoci un secondo e torniamo a guardare quello che accade in Siria. La guerra non è finita e l'indignazione a intermittenza - conclude - non è bastata per fermare questa strage di bambini".

