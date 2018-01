La Senna preoccupa Parigi, allerta massima per la piena del fiume

A Parigi è allerta massima per il livello della Senna, che ha superato i 5 metri nel punto di misurazione di Parigi - Austerlitz e potrebbe arrivare sabato a 6 metri e 20, oltre il precedente record storico di 6 metri e 10, riporta Le Monde. Preoccupazione anche per i livelli della Marna e degli altri principali fiumi francesi. Nella capitale sono stati coinvolti i militari per aiutare la popolazione a evacuare dai primi centri inondati, come Villeneuve-Saint-Georges, nella banlieue est parigina, dove tre palestre sono state allestite per ospitare gli evacuati. La situazione è considerata seria anche in altre zone della Francia: in Alsazia molte strade sono impraticabili, in Normandia i livelli del fiume l'Epte destano preoccupazione. Il Rodano è in allerta arancione a sud di Lione, e anche in una parte della Garonna a valle di Tolosa, nel dipartimento di Lot-et-Garonne, dove la pianura tra Marmande e Tonneins è completamente allagata.

Allerta arancione per 23 dipartimenti



Cinque stazioni della RER, la metropolitana regionale che attraversa Parigi, sono state chiuse. Si tratta della RER C, che in buona parte costeggia il fiume, passando fra l'altro davanti alla Tour Eiffel. La sindaca Anne Hidalgo ha riunito la cellula di crisi in Comune: "Restiamo estremamente vigili", ha annunciato. Il Louvre e il Museo d'Orsay, come nel 2016, hanno spostato le opere custodite nei piani sotterranei al sicuro per timore di inondazioni. In totale sono 23 i dipartimenti francesi questa mattina in vigilanza "arancio", che precede solo di un grado la massima allerta, "rossa". L’allerta arancione qualifica un “rischio di alluvione che genera significativi straripamenti che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza di beni e persone".