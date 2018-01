Autobombe fuori da moschea a Bengasi, oltre 30 morti e 50 feriti

Elezioni, Gentiloni: "Non trionferanno i populisti e gli anti europei"

In un’intervista rilasciata alla Cnbc a Davos, il premier uscente ha anche escluso la formazione di una coalizione con il centrodestra: "Non sarei interessato, speriamo non sia il caso e che il centrosinistra abbia la maggioranza". SPECIALE ELEZIONI