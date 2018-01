Medico Casa Bianca: Trump sta benissimo e non ha problemi cognitivi

La salute di Donald Trump complessivamente è eccellente. Parola del controammiraglio Ronny L. Jackson, medico della Casa Bianca, che ha tenuto un briefing sul primo check-up medico del presidente effettuato venerdì 12 gennaio. Trump, secondo il medico, ha superato "estremamente bene" anche gli esami cognitivi (30 su 30).

Il presidente pesa 108 chili

Anche la salute cardiaca è eccellente, ha aggiunto l'ufficiale medico. Jackson ha fornito nel corso del briefing alcuni dati della visita: il presidente pesa 239 libbre (108,4 kg) mentre la sua pressione del sangue è 122/74. Il presidente Usa Donald Trump "non mostra alcun segno di problemi mentali o cognitivi". Jackson pensa che Trump abbia ottime probabilità di completare il suo mandato senza problemi medici, togliendo di mezzo ufficialmente, una delle strade per far fuori costituzionalmente Trump. Percorso ipotizzato dai suoi oppositori tramite il 25esimo emendamento della Costituzione che prevede, in caso di incapacità del presidente di poter svolgere le sue funzioni, il passaggio di poteri al vicepresidente.