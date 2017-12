Afghanistan, scoppia mina: 6 bambini morti nella provincia di Balkh

Smog: a Torino sospeso stop alle auto, l'aria migliora anche a Milano

Nel capoluogo piemontese l’amministrazione comunale ha deciso di revocare il blocco della automobili previsto per il 29 dicembre. L’Arpa Lombardia dice che in tutta la regione la media di Pm10 è al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo