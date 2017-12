Castelfidardo, aggredito con acqua bollente: è in gravi condizioni

Non era acido, come aveva denunciato la vittima al 118, ma acqua bollente quella che qualcuno ha gettato addosso a un 60enne. Secondo i carabinieri si tratterebbe di una lite in ambito domestico, anche se l'uomo dice di non ricordare nulla di quanto accaduto