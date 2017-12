Treno merci deraglia su linea del Brennero, ferrovia chiusa fino al 29

La linea ferroviaria del Brennero in territorio austriaco è stata interrotta tra Innsbruck e il Brennero dopo che un treno merci è deragliato, per cause in corso di accertamento, venerdì sera verso le 22.30 nello Stafflachtunnel vicino a St. Jodok am Brenner. Nessuno è rimasto ferito e la polizia ha confermato al Tiroler Tageszeitung Online che il mezzo non aveva a bordo merci pericolose. La linea ferroviaria del Brennero dovrebbe restare chiusa in territorio austriaco tra Brennero e Innsbruck fino alle ore 18 di venerdì 29 dicembre.

Disposti autobus sostitutivi

I numerosi passeggeri che in questo periodo natalizio i treni internazionali provenienti e diretti in Italia, saranno fatti scendere (o salire) alla stazione di Brennero e fatti salire (o scendere) su autobus sostitutivi alla stazione di Innsbruck per poi riprendere il viaggio verso Austria e Germania. I ritardi dei convogli vengono stimati tra i 40 e i 60 minuti. Per i treni locali da Brennero verso Innsbruck sono stati allestiti autobus tra il confine di Stato e Steinach in Tirol.

Data ultima modifica 24 dicembre 2017 ore 12:00