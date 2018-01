Antitrust multa per 4 milioni portali turistici: "Poca trasparenza"

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato sei portali turistici online: Lastminute.com, Volagratis.com, Opodo.it, Govolo.it, Edreams.it e Gotogate.it. I siti non sono stati ritenuti chiari e trasparenti a sufficienza verso i propri clienti. Le sanzioni superano complessivamente i quattro milioni di euro.

"Informazioni non sufficienti"

Le indagini sono state avviate sulla base di segnalazioni pervenute da associazioni di consumatori e dopo l'esito dello Sweep 2016, l'attività di verifica di 352 siti web di comparatori turistici, coordinata dalla Commissione europea. Come si legge in una nota diffusa dall'autorità garante, sui portali multati, l’Antitrust "ha riscontrato la presenza di informazioni non sufficientemente trasparenti e di immediata comprensione per il consumatore, che ostacolavano l’esercizio dei relativi diritti, riferite alle responsabilità del soggetto che offre il servizio di intermediazione, all’identità della piattaforma per le prenotazioni alberghiere, ai criteri in base ai quali sono calcolati gli sconti praticati".

Supplementi e tariffe maggiorate



In particolare, è stata sanzionata la scarsa visibilità del supplemento di prezzo sui voli applicato in base al tipo di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto. Secondo l'Antritrust, condotte come questa "frenano lo sviluppo del commercio elettronico e impongono un costo di transazione al quale i consumatori non sono in grado di sottrarsi, se non scegliendo forme di acquisto e pagamento più disagevoli". In alcuni casi, l'autorità ha ritenuto illecita la previsione di un numero per l’assistenza telefonica post vendita "a tariffazione maggiorata" e l’assenza di un indirizzo elettronico che il consumatore può utilizzare per comunicare efficacemente.