Valanga a Pila, in Valle d'Aosta: 2 sciatori morti, altri 2 feriti

Due sciatori sono morti a causa di una valanga caduta nella tarda mattinata al Colle Chamolé, a Pila (Aosta). Il corpo di una delle due vittime è stato recuperato nel lago Chamolé, a poca distanza da dove è caduta la slavina. Altre due persone sono state estratte vive in stato di ipotermia e sono state trasportate in elicottero all'Ospedale Parini di Aosta, dove sono ricoverate. Le operazioni di ricerca, condotte dal soccorso alpino valdostano con l'impiego di due elicotteri, guide tecniche di soccorso e unità cinofile, sono state sospese. Quella del Colle Chamolé è una zona frequentata nel fine settimana da numerosi scialpinisti.

Un'altra valanga in Valgrisenche



Il rialzo termico registrato in queste ore in Valle d'Aosta ha causato una seconda valanga, oltre a quella di Pila: si è staccata in Valgrisenche, in località Prariond, ed è caduta sulla strada regionale che è attualmente interrotta. Dai rilievi effettuati con sonde e metal detector dal corpo forestale valdostano e dai vigili del fuoco non risultano persone coinvolte. Sono in corso le operazioni di sgombero della strada.

