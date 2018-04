Bambina non vaccinata respinta da asilo nel Torinese

Niente ingresso all’asilo per una bambina di tre anni non vaccinata. A bloccare la sua entrata a scuola sono stati i vigili urbani. È successo a Torre Pellice, nel torinese, nel primo giorno di scuola al rientro dalle vacanze di Pasqua. La bimba è stata bloccata in applicazione della legge Lorenzin sui vaccini che non consente l'ingresso nei nidi e nelle scuole materne a quei bambini che sono sprovvisti della certificazione dell'avvenuta vaccinazione o della prenotazione in una Asl. Secondo quanto scrive l’edizione torinese de La Repubblica, il padre della piccola ha spiegato: "Ho capito subito perché erano lì, nostra figlia non è vaccinata e avevamo ricevuto la raccomandata che ci diceva che sarebbe stata espulsa". Vaccini obbligatori: decine di bambini respinti da scuola

La famiglia era stata avvisata

A inizio marzo a Milano, a Sulmona (L'Aquila) e in Sardegna c’erano stati altri episodi di bambini respinti da scuola perché senza la documentazione richiesta dalle nuove norme sui vaccini. Il termine ultimo per la presentazione dei documenti era scaduto il 10 marzo. Nel caso di Torre Pellice, la famiglia era stata avvisata per raccomandata che la piccola non avrebbe potuto frequentare l'asilo, ma i genitori hanno scelto di presentati lo stesso. Per il sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno, il provvedimento era inevitabile, ma, ha assicurato, la bimba potrà ovviamente rientrare in classe se la famiglia adempierà alla normativa.