Vaccini: scaduto termine, bimbi respinti da scuole a Milano e Sulmona

Prime segnalazioni di bambini respinti da asili nido e scuole materne perché sprovvisti della certificazione dell'avvenuta vaccinazione o della prenotazione in una Asl. È successo a Milano e a Sulmona (L'Aquila). In entrambi i casi sono stati quattro i bimbi non ammessi dagli istituti scolastici. Il termine ultimo per la presentazione dei documenti è scaduto il 10 marzo. Vaccini, Istituto superiore di sanità: coperture sopra il 95%

I casi a Milano e Sulmona

A Milano sono quattro i bambini fino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne comunali questa mattina perché non in regola con la documentazione sulle vaccinazioni. Dal Comune spiegano che sono una decina i bimbi che risultano non in regola ma 5-6 erano assenti da scuola già dalla fine della scorsa settimana forse per l'influenza. Alcuni genitori si sono giustificati dicendo di non aver avuto tempo. Anche a Sulmona si sono registrati episodi di rifiuti per bambini non vaccinati. Quattro bimbi non sono risultati in regola e la dirigente scolastica li ha rimandati a casa chiedendo alle famiglie di adeguarsi alle disposizioni di legge. "Si tratta di quattro differenti casi - spiega la dirigente - due in via di risoluzione perché provocati da una semplice dimenticanza che sarà risolta già da domani. Gli altri due invece per il rifiuto di vaccinare i figli".