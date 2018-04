Il senatore Tony Iwobi risponde alla videolettera di Riccardo Bocca

Il senatore leghista Tony Iwobi è stato il destinatario della videolettera che il vicedirettore di Sky TG24, Riccardo Bocca, ha inviato al termine della prima puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa". Il giorno dopo la puntata del 4 aprile, Tony Iwobi ha replicato sulla propria pagina Facebook.

La videolettera di Riccardo Bocca

"Carissimo senatore Tony Chike Iwobi - ha detto Bocca nel suo messaggio - le invio questa videolettera perché quando è stato eletto senatore in quota Lega ha attirato su di sé la pubblica attenzione. A colpire è stato il fatto che lei, nato in Nigeria e approdato ventenne nella bassa bergamasca, rappresenti un partito che sventola sempre e comunque la bandiera dell'insofferenza verso gli immigrati.

Non solo: appena diventato senatore, ha rivolto ai migranti parole di ferro invocando "ordine e legalità", allineandosi così perfettamente con chi non mette l'accoglienza al primo posto nei suoi pensieri. Eppure la sua storia è un esempio incoraggiante. La sua laurea presa nel nostro Paese, la sua capacità di costruire in Italia una serenità familiare e professionale alla guida di un'azienda, certificano quanti buoni frutti possa dare l'integrazione.

Tutta un'altra partita rispetto all'aria ruvida sfoggiata dal suo leader Salvini quando il tema è quello dei migranti, clandestini o meno che siano. Tutto un altro ottimismo che meriterebbe da parte sua, caro senatore Iwobi, un'apertura vera, profonda e contagiosa nei confronti di chi sfidando la morte approda nella nostra penisola. Non crede?"

La risposta del senatore Tony Iwobi

"Caro Riccardo Bocca - ha risposto il senatore leghista Tony Iwobi su Facebook - sono proprio l'ordine e la legalità che mi hanno concesso di integrarmi insieme al profondo rispetto per il paese che mi ha accolto. L'accoglienza indiscriminata ha illuso migliaia e migliaia di giovani. Non possiamo dimenticare che viviamo in un paese (oggi) dove un giovane italiano su tre è disoccupato. Non sono per i muri, ma per i ponti che devono essere solidi e concreti, nei limiti delle possibilità di lavoro che offre il paese accogliente e nel rispetto della dignità umana".





Continua l'interazione con i social network

Durante la messa in onda di Hashtag24, Francesca Baraghini ha selezionato domande e contributi dei telespettatori che sono intervenuti attraverso i principali social network: Facebook, con il Gruppo Hashtag24, Twitter con l'Hashtag #H24 e Whatsapp con il numero di telefono 349-6032901. Giovedì 5 aprile, il vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, ha continuato a rispondere alle domande che i telespettatori hanno posto online, con una diretta Facebook.