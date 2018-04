San Gimignano, crolla un tratto delle mura medievali: nessun ferito

Diversi metri delle mura medievali sono crollati a San Gimignano, località turistica in provincia di Siena. Un tratto delle cinta muraria della cittadina, lungo la camminata a est, è collassato nel pomeriggio di martedì 3 aprile. Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo quanto spiegato dai Vigili del fuoco, il cedimento avrebbe riguardato un tratto di mura lungo circa otto metri e alto sei. Il camminamento lungo le mura dove si è verificato il crollo era già stato interdetto al pubblico in precedenza.

Si indaga sulle cause

L'area è stata delimitata e interdetta. Per precauzione è stato comunque deciso l'intervento del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco, arrivati subito sul posto insieme ai tecnici del Comune e al sindaco, Giacomo Bassi. Avvertita dell'accaduto anche la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Siena, Arezzo e Grosseto. Nel frattempo sono cominciate le operazioni di verifica necessarie per capire l'entità dei danni e le cause del crollo.

Si muove il Mibact

Il segretario generale del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Carla Di Francesco, rende noto che i vertici del Mibact si sono attivati per verificare l'entità dei danni e per elaborare al più presto un progetto di recupero e restauro del manufatto.