Blitz a Bardonecchia, prefetto: “Da Ong ottimo lavoro con i migranti”

"Ho voluto ringraziare gli operatori e i volontari del centro di Bardonecchia per l'ottimo lavoro che stanno facendo in un progetto che nasce dalle Istituzioni ed è gestito dal comune di Bardonecchia". A intervenire sul caso che ha suscitato tensioni tra l’Italia e la Francia è il prefetto di Torino Renato Saccone, in visita questa mattina nei locali della stazione dell'Alta Val Susa, gestiti dalla Ong Rainbow4Africa, dove venerdì sera cinque agenti armati della dogana francese hanno fatto irruzione per costringere un migrante, sospettato di essere uno spacciatore, a sottoporsi al test delle urine.

Il sindaco: “Evitare che Bardonecchia diventi una nuova Ventimiglia”

Pur non entrando nel merito della disputa tra Italia e Francia sui controlli al confine, Saccone dice che quello dei volontari di Bardonecchia "è un bel lavoro" e aggiunge: "Sono qui solo per una visita". Intanto, anche dopo l’episodio di venerdì, il lavoro dei mediatori culturali e dei volontari dell'associazione Rainbow4Africa non si è mai fermato: “Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per evitare che Bardonecchia diventi una nuova Ventimiglia”, ha detto il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato.

La polemica tra Rainbow4Africa e Gasparri

Ma la polemica è arrivata anche su Twitter, con il senatore Maurizio Gasparri (FI) che dichiara che Bardonecchia "è un punto di passaggio per i clandestini verso la Francia" e "di fatto" le Ong e "altre realtà supportano questo transito illegale". Secca la replica di Rainbow4Africa che, dopo aver invitato l’ex vicepresidente del Senato a informarsi meglio “magari dal prefetto”, spiega che la maggior parte delle persone che arrivano nel comune piemontese “non sono clandestini, ma richiedenti asilo e come tali dotati di permesso di soggiorno temporaneo. Inoltre la funzione del nostro progetto, oltre ovviamente al trattamento sanitario, prevede la dissuasione del tentativo di attraversamento della frontiera". "Grazie per la replica - è il messaggio successivo di Gasparri - credo che le Ong alimentino il traffico dei clandestini. A Bardonecchia non transitano solo rifugiati".

La vicenda

L’episodio risale al 30 marzo, quando gli agenti della dogana francese hanno accompagnato un migrante alla stazione di Bardonecchia ma, invece che lasciarlo lì davanti, sono entrati nei locali di Rainbow4Africa e hanno costretto l’uomo a sottoporsi al test delle urine intimidendo anche un medico e alcuni volontari presenti. Sul caso la Procura di Torino ha aperto un fascicolo di indagine che ipotizza i reati di abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio, mentre si sta ancora valutando anche l'eventuale sussistenza del reato di perquisizione illegale. Intanto, la Francia ha sospeso i controlli.