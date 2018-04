Blitz anti-migranti a Bardonecchia, scontro tra Italia e Francia

“Considero grave quello che è avvenuto a Bardonecchia. Con tempestività si è convocato l'ambasciatore francese a Roma e la nota della Farnesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, rappresenta la posizione di tutto il governo. In sintesi, ad un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte dell'Italia". Così, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, torna in un’intervista a Il Giornale sul blitz anti-migranti degli agenti francesi che ha generato un caso diplomatico tra Italia e Francia e politico sull'Europa.

Il governo uscente di centrosinistra ha "creato un metodo per governare i flussi migratori" ha poi sottolineato il ministro. "In 16 mesi - spiega – abbiamo creato un metodo, partendo dalla restituzione di quattro motovedette alla Libia. Nessuno avrebbe mai scommesso che sarebbero servite a qualcosa. Oggi hanno fatto più di 25mila operazioni di search and rescue. In questo momento in Libia, grazie alla nostra iniziativa, operano l'Oim e l'Unhcr". Migranti, blitz di agenti francesi a Bardonecchia. Scontro Roma-Parigi

La Farnesina chiede spiegazioni

A scatenare l'ira del governo e l'indignazione della politica italiana tutta, è stato il "blitz" di doganieri francesi nella sera di venerdì in una sala della stazione di Bardonecchia, dove opera l'ong Rainbow4Africa, per effettuare un test delle urine a un nigeriano, immigrato regolare fermato sul treno Parigi-Milano e sospettato di traffico di stupefacenti.

"Un atto grave", ha tuonato subito la Farnesina dopo che nel pomeriggio aveva convocato l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, per esprimergli "la ferma protesta del governo italiano sulla condotta dei doganieri, ritenuta inaccettabile". Roma reagisce, dunque, con "conseguenti e immediati effetti operativi sul concreto funzionamento della sinora eccellente collaborazione frontaliera". A ricevere l'ambasciatore è stato il direttore generale per l'Unione europea, Giuseppe Buccino Grimaldi, che al collega francese ha anche manifestato "il disappunto per l'assenza di risposte alle nostre richieste di spiegazioni".

Parigi: nessuna infrazione

La Farnesina deve infatti aver giudicato insufficiente la ricostruzione di quanto avvenuto fornita dal ministro per l'Azione e i Conti pubblici francese, Gerald Darmanin, con un comunicato: secondo Parigi, i doganieri francesi a Bardonecchia hanno agito legittimamente in territorio italiano, "in virtu' di un accordo sugli uffici a controlli nazionali abbinati del 1990, nel rispetto della legge e delle persone". Una spiegazione considerata "non soddisfacente e inesatta", però, anche dal Viminale che starebbe valutando l'opportunità di sospendere le 'incursioni' del personale di polizia e doganieri francesi in Italia.

Secondo la versione del ministro francese, inoltre, in base allo stesso accordo, il locale della stazione di Bardonecchia usato per fare il test delle urine al nigeriano "con il suo consenso scritto", "è a diposizione della dogana francese" e "da qualche mese concesso anche all'associazione di aiuto ai migranti". Gli agenti avrebbero quindi chiesto la possibilità di accedere al bagno, "cosa che è stata loro accordata".



Polemiche

Ma la Farnesina replica che le dogane francesi erano state "messe al corrente" che quei locali della stazione, "precedentemente accessibili ai loro agenti, non lo sono più", proprio perché ormai occupati dall'ong. Proprio su questa questione, era già stato previsto un incontro per il 16 aprile alla prefettura di Torino. Nel mirino delle polemiche non finisce solo la collaborazione italo-francese. Ma l'intera idea di Unione europea che il presidente francese Emmanuel Macron si è impegnato a rilanciare insieme, anche, al governo italiano. Il coro di indignazione della politica, ancora alle prese con la formazione di un nuovo esecutivo, è unanime. Dal canto suo, l'ong Rainbow4Africa ha espresso "rabbia e amarezza", ma anche l'intenzione "di tornare a fare il nostro lavoro di medici, infermieri, mediatori, avvocati" in favore dei migranti.