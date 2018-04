Treviglio, esplode serbatoio di farine: due operai morti

Esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio, la Ecb Company Srl, nel Bergamasco. Due persone sono morte, ma il bilancio è ancora provvisorio. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, solo loro possono accedere all'interno del plesso per via della considerevole presenza di anidride carbonica, mentre la zona è interdetta al resto dei soccorritori. Dopo l'esplosione, sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il personale del 118.

Ipotesi esplosione di un'autoclave

Secondo le prime informazioni, a esplodere sarebbe stata un'autoclave dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione di materiale organico destinato poi alla produzione di mangime per allevamento. I Vigili del fuoco sono impegnati nel raffreddamento dell'impianto e dell’area interessata, in modo da poter poi operare in condizioni di sicurezza.

La Ecb Company Srl

L'azienda dove è avvenuta l'esplosione è stata fondata nel 1966 da Lorenzo e Franco Bergamini. Lo scorso anno è stata acquisita dal gruppo tedesco Saria, produttore internazionale di prodotti agroalimentari. Tecnicamente Ecb si occupa della lavorazione di sottoprodotti della macellazione avicola per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

