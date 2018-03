Crolla palazzina nel Milanese: tutti estratti vivi dalle macerie

SEGUI LA DIRETTA

Crollo in una palazzina di due piani a Rescaldina, vicino a Milano. Tutte tratte in salvo le persone coinvolte dal cedimento. Lo hanno confermato i carabinieri, sul posto insieme ai Vigili del fuoco. Le persone estratte dalle macerie sono state nove, nessuna sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di 4 bambini e 5 adulti. Sono stati trasportati negli ospedali di Legnano (Milano), Castellanza (Varese) e al Niguarda di Milano. I più gravi sono due coniugi trasportati intubati al Niguarda con ustioni sul corpo e l'ultimo uomo estratto che è in fase di valutazione da parte dei medici. Per il momento nessuno dovrebbe essere in immediato pericolo di vita ma "è presto per scongiurare il peggio", spiega un coordinatore dei soccorsi.

Tra i feriti soccorsi anche quattro bambini che non sarebbero in pericolo di vita. Il crollo, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato tre appartamenti di uno stabile composto da 12.

Esplosione e poi il crollo

Secondo le prime informazioni raccolte da testimoni, il cedimento è avvenuto poco dopo le 7 di mattina e dopo una forte esplosione causata forse da una fuga di gas. Questa ipotesi, ha detto il sindaco Michele Cattaneo a Sky TG24, deve ancora essere verificata.

