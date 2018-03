Pasqua: 19 milioni di italiani in viaggio nonostante la pioggia

Sono 19 milioni gli italiani che si sono messi in viaggio, o che si accingono a farlo, per le vacanze pasquali. Un esodo che non ha attenuato nemmeno la pioggia che dovrebbe colpire molte parti della Penisola domenica, per lasciare spazio al sole a Pasquetta. Lo rivela un’analisi Coldiretti/Ixé, secondo la quale otto italiani su dieci (il 79%) non hanno cambiato i programmi di vacanza nonostante le previsioni metereologiche. Ancora qualche pioggia a Pasqua, sole a Pasquetta: le previsioni meteo

La gran parte in viaggio per raggiungere parenti o amici

Dei 19 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio durante il weekend tra Pasqua e Pasquetta, la maggioranza, circa 12 milioni, lo ha fatto per trascorrere le feste con parenti e amici. I restanti 7 milioni, invece, hanno colto l'occasione per una vacanza vera e propria, anche se breve.

Solo il 2% degli italiani all’estero

Le mete preferite, secondo Coldiretti, restano dentro i confini nazionali. Una scelta che, si legge ancora nella nota dell'associazione, "consente di ottimizzare il tempo limitato a disposizione". L'analisi rivela anche che appena il 2% dei vacanzieri sceglierà di recarsi all’estero. Le destinazioni più gettonate per questa Pasqua saranno: la montagna, il mare e la campagna che raccolgono ognuna il 28%, mentre le grandi città saranno scelte dal 16%, "anche per le preoccupazioni determinate dal terrorismo". La metà degli italiani alloggerà nelle case di parenti o amici, mentre circa il 25% in albergo. Molto gettonati i rifugi alpini, i bed and breakfast e gli agriturismo. "La ricerca della tranquillità favorisce la vacanza in campagna che - conclude la Coldiretti - è la vera star di questo weekend anche nelle zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima di aumento del 10% delle presenze".