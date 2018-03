Ancora qualche pioggia a Pasqua, sole a Pasquetta: le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo , se a Pasqua si potrebbe aprire ancora l'ombrello in qualche località, a Pasquetta serviranno gli occhiali da sole. Infatti la domenica pasquale sarà caratterizzata da maltempo residuo in diverse località da Nord a Sud, mentre il Lunedì dell'Angelo vedrà il sole splendere su tutto il Paese.

Maltempo residuo a Pasqua

La giornata di Pasqua sarà caratterizzata da temperature in aumento, ma anche da nubi e locali piogge sul Friuli Venezia Giulia e qualche isolato temporale lungo le coste della Campania, della Calabria tirrenica e nel pomeriggio anche in Puglia. È il retaggio del maltempo dei giorni precedenti al weekend, che interessa maggiormente le regioni settentrionali e tirreniche, fino alla Campania . La fase clou del maltempo, con venti di scirocco che faranno salire le temperature, è prevista tra venerdì e sabato. Il picco di piogge è previsto in Piemonte , alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia , Liguria, specie di Levante, e alta Toscana , dove si potranno superare punte di 80-100mm. Su tutta la regione è stato attivato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 20.00 di venerdì 30, fino alla mezzanotte di sabato 31 marzo. Nella giornata di sabato sarà in transito una perturbazione con piogge diffuse e locali temporali, venti sostenuti e mari molto mossi, oltre alla possibilità di nevicate oltre i 1200 metri. Sulle regioni adriatiche, isole Maggiori e Sud Italia, invece, i fenomeni piovaschi saranno più rari.

Neve sulle Alpi

Tornerà a nevicare sulle Alpi, inizialmente oltre i 1.400 e i 1.800 metri, poi anche tra i 1.000 e i 1.500 metri nella giornata di sabato sui settori alpini occidentali. Gli accumuli maggiori sono attesi su Ossola, Alpi lombarde, Trentino, dove si potrà raggiungere complessivamente anche un metro di neve fresca oltre i 2.000-2.200 metri di quota. Tra sabato sera e domenica un po' di neve tornerà anche sull'Appennino a partire dai settori settentrionali, anche qui mediamente oltre i 1.000 e i 1.500 metri. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) attraverso i suoi bollettini continua a ritenere "marcato" (grado 3 su una scala che arriva a 5) il pericolo valanghe su quasi tutto l'arco alpino.

Sole a Pasquetta

A Pasquetta il sole dovrebbe essere garantito su gran parte della Penisola, con qualche nuvola di passaggio: soltanto sul levante ligure e localmente tra massese e lucchese si potranno avere dei piovaschi. Tuttavia le temperature balleranno nel corso della giornata: se durante la giornata le temperature arriveranno fino ai 20 gradi e renderanno il clima piacevole, di notte e di prima mattina tornerà a fare molto fresco, con minime anche sotto i 5 gradi al Centro e al Nord.