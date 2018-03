Traffico a Pasqua, picco previsto venerdì 30 marzo e martedì 2 aprile

Saranno venerdì 30 e sabato 31 marzo, i giorni della partenza per il fine settimana pasquale, quelli in cui si verificheranno i maggiori rallentamenti dovuti al traffico intenso: lo ha fatto sapere Viabilità Italia. Nella fase di rientro verso i grandi centri urbani il bollino rosso sarà per le giornate di lunedì 2 (lunedì dell'Angelo) e, soprattutto, martedì 3 aprile.

Il meteo

Nella giornata di venerdì 30 marzo sono previste piogge sparse dapprima sull'alta Toscana, sulla Liguria di Levante e sul Friuli Venezia Giulia, che si estenderanno diventando più insistenti su gran parte delle aree alpine e prealpine. Dal pomeriggio sono inoltre attesi locali rovesci anche su Sardegna e regioni tirreniche centrali. I venti subiranno un graduale ma generale rinforzo dai quadranti meridionali. Si registrerà un aumento delle temperature al Sud. Sabato 31 marzo precipitazioni diffuse interesseranno ancora le aree alpine e prealpine, con nevicate oltre i 1000 metri di quota, nonché la Liguria, la Toscana, la Sardegna e le regioni centromeridionali tirreniche peninsulari. Altrove vi sarà una nuvolosità sparsa ma con fenomeni più isolati. Lunedì 2 aprile prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con temperature massime in ulteriore aumento e ventilazione meridionale tra il debole e il moderato. In serata si prevedono i primi segnali di un nuovo peggioramento con nubi alte estratiformi sul nord ovest.



Per chi viaggia in treno

Per quanto riguarda la mobilità in treno il gruppo Ferrovie dello Stato segnala il profilarsi di un consistente flusso di viaggiatori nell'intero periodo pasquale, in particolare verso e dalle principali mete artistiche e turistiche della Penisola, anche sui treni del trasporto regionale. I maggiori picchi sono previsti nei giorni di venerdì 30 e sabato 31 marzo, e di lunedì 2 e martedì 3 aprile. Per venire incontro all'aumento della domanda Trenitalia ha programmato anche due coppie di treni Frecciabianca straordinari che, nelle giornate del 29 marzo e del 3 aprile, circoleranno lungo la direttrice Adriatica, partendo da Torino/Milano, per i viaggi di andata e ritorno per e da Lecce. Inoltre, nel periodo pasquale Trenitalia potenzierà i punti di assistenza e di informazione delle principali stazioni.

La sicurezza e i controlli

La Polizia Stradale e l'Arma dei Carabinieri incrementeranno il numero delle pattuglie, anche su motocicletta, che nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti vigileranno lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale, anche in collaborazione con i velivoli dei Reparti Volo. Per un'efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sarà intensificata l'attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico, con utilizzo sistematico, anche nelle ore notturne, di etilometri e precursori. Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di parcheggio autostradali, presso le quali spesso vengono consumati reati a danno dei viaggiatori.