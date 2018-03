Milano, crolla controsoffitto a scuola: 4 bambini contusi

Paura oggi pomeriggio in una classe elementare dell'Istituto Comprensivo A. Stoppani, nell'omonima via a Milano, per il cedimento dei pannelli di una controsoffittatura che hanno colpito alcuni bambini. Il bilancio è di 4 contusi: cinque bambini e tre bambine di 8 abbi. Visitati dai paramedici del 118 ma non hanno riportato alcuna ferita.

Crolla controsoffitto in una scuola

L'episodio è accaduto poco dopo le 14 all'interno della 3a C. I bambini si sono spaventati e i maestri hanno sgomberato l'aula in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, del 118 della Polizia Locale. Da accertare le cause del crollo.