Pescara, fiaccolata per chiedere la verità sulla morte di Neri

Fiaccolata a Pescara per chiedere la verità sull’omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo – a tre giorni dalla sua scomparsa - in un canale alla periferia sud del capoluogo adriatico. “Vogliamo la verità per Ale. Cammina con Ale questa domenica 25 alle 19, ci vediamo alla Locomotiva di Pescara e cammineremo per la verità di Ale verso corso Umberto /piazza Salotto /Nave di Cascella /piazza Salotto”, ha scritto la madre del giovane su Facebook. La donna, nei giorni scorsi, ha anche inviato una lettera a Papa Francesco. Omicidio Pescara, vittima raggiunta da 2 colpi: il mortale alla testa

La lettera al Papa

“Papa Francesco, ti chiedo di intercedere e aiutarmi”, si legge nella missiva inviata da Laura Lamaletto al Pontefice. A svelarne il testo è stata la stessa donna, sempre attraverso il social network. “Buongiorno a tutti e grazie per essere così vicini ad Ale – ha scritto in un post – vorrei condividere la lettera che ho inviato al Papa il 13 marzo, gli ho scritto in spagnolo, così mi ha dettato il cuore, l'ho tradotta per l'Italia che Ale amava”. “Caro Papa, sono venezuelana figlia di genitori nati in Italia – è il testo della lettera –. Ho chiesto a Gesù di aiutarmi a scoprire chi ha commesso questo grave crimine. Non voglio la prigione per lui o loro, voglio che si convertano e/o li accompagnino in una missione cattolica per aiutare coloro che hanno bisogno di lottare per resistere alla vita. Ecco perché, Papa Francesco ti chiedo di intercedere e di aiutarmi: non più violenza nella mia famiglia. Aiutami a convertirli affinché lavorino per una causa umanitaria. Basta morte e vendetta. Una madre che vuole solo luce per suo figlio. Laura”.

Le indagini

Sull’omicidio, intanto, le indagini vanno avanti su più fronti: dalla faida famigliare alla pista passionale fino alle frequentazioni della vittima, ma la vicenda resta avvolta nel mistero. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Nelle ultime ore prende corpo quella di possibili rancori e gelosie maturati nell’ambito delle amicizie del ragazzo. Nell’ultimo periodo il giovane avrebbe più volte fatto formattato il suo computer e i suoi telefoni. Gli investigatori stanno cercando di capire perché. Non solo, stanno anche ricostruendo la storia patrimoniale di Alessandro Neri e della famiglia. Nei giorni scorsi sono state perquisite e sequestrate due società con le quali il giovane aveva ultimamente intensificato i rapporti.

Le analisi del Ris

Una svolta potrebbe arrivare dai risultati delle analisi dei Ris di Roma. In particolare, gli specialisti si stanno concentrando su quattro auto: quella di Neri (una Fiat 500 trovata parcheggiata in centro a Pescara la mattina di mercoledì 7 marzo), le due automobili sequestrate nel Chietino alla famiglia Lamaletto (inclusa quella della madre del ragazzo), una macchina andata a fuoco la notte tra il 6 e 7 marzo, recuperata in un deposito quando era già ridotta a un cubo di lamiere. Quest’auto è stata sequestrata dai carabinieri visto che, proprio nelle ore in cui c'è stato il rogo, del 29enne si era persa ogni traccia e probabilmente si è consumato il delitto. I militari del Ris hanno analizzato i veicoli alla ricerca di impronte e tracce biologiche.