Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel Siracusano

Una ragazza di 20 anni, madre di un bimbo di 8 mesi, è stata uccisa con una serie di coltellate e il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano. Il compagno è sotto interrogatorio.

La scomparsa e il ritrovamento del corpo

Nella serata di sabato 17 marzo il padre ha denunciato la scomparsa della ragazza dopo che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il suo compagno. I due erano usciti per una passeggiata lasciando il figlio di 8 mesi con il nonno, il padre della vittima. Questa mattina, nel corso delle ricerche nelle campagne, i carabinieri hanno scoperto il corpo della giovane. In base a una prima ispezione la ragazza sarebbe stata uccisa ieri sera intorno alle 22. Il cadavere, buttato nel pozzo, è rimasto incastrato tra le lamiere. L'assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio in ferro e si è allontanato.

Compagno sotto interrogatorio

Il compagno della vittima è sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Noto.

Sindaco: comunità sotto choc

"Quella di questa mattina è una notizia che non vorresti mai sentire, una notizia drammatica che ha scosso tutta la comunità canicattinese”, ha detto la sindaca Marilena Miceli. “Una donna, una giovane mamma, non può morire in questo modo violento. Tutta la città ferita si stringe attorno al suo figlioletto, l'altra vittima di questa assurda tragedia, e ai familiari”. Poi ha ricordato un altro caso simile avvenuto nel paese: “La città di Canicattini Bagni, laboriosa e tranquilla a distanza di quattro anni dall'uccisione di una donna da parte del marito, purtroppo, torna a piangere un'altra sua figlia".

Data ultima modifica 18 marzo 2018 ore 16:50