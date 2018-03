Sparatoria Roma, presi i due uomini che hanno forzato posto di blocco

Sono stati arrestati i due uomini a bordo dell'auto che nella serata di venerdì 16 marzo non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Uno degli agenti ha reagito sparando e ferendo due passanti. I due uomini in fuga sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due persone, di 22 e 23 anni, con precedenti per truffa ed estorsioni. L’auto su cui viaggiavano è stata rintracciata e sequestrata. I due erano già sotto osservazione da parte dei carabinieri nell'ambito di un'attività di indagine.

La dinamica

Erano da poco passate le 18 di venerdì sera quando in via Federico Ozanam, all'incrocio con circonvallazione Gianicolense, durante un'attività di polizia giudiziaria in borghese i carabinieri hanno intimato l'alt a una macchina. Il conducente, però, invece di fermarsi ha accelerato e ha tentato di investire prima un agente in divisa e poi un altro in borghese che ha cercato di fermarli e ha poi esploso un colpo che ha ferito però due persone che passavano in quel momento a bordo di uno scooter: una donna di 49 anni e la figlia di 16 anni. Le due sono state portate dal 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso, ma non sarebbero in gravi condizioni.