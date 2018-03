Lega: è morta Rosy Guarnieri, storico sindaco di Albenga

Rosalia 'Rosy' Guarnieri, storico sindaco leghista di Albenga, è morta. L'esponente della Lega, neo eletta in Parlamento alle elezioni dello scorso 4 marzo, si è spenta all'età di 66 anni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) dov'era ricoverata a seguito di una lunga malattia. Il funerale si terrà martedì 13 marzo alle 10.30 nella parrocchia della Santissima Annunziata, a Bastia. Rosy Guarnieri lascia il marito Franco Vairo e due figlie.

Chi era Rosy Guarnieri

Di origine siciliana, trapiantata in Liguria, Rosy Guarnieri era gravemente malata da circa un anno. Entrata nella Lega dal 2001, fu eletta primo cittadino del Comune del savonese nel 2010, segnando due record in un colpo solo: primo sindaco della Lega e primo sindaco donna della storia della città delle torri. Ad Albenga, Guarnieri ha ricoperto anche le cariche di segretario cittadino del Carroccio e presidente del Distretto Socio Sanitario Albenganese. Con i numeri ottenuti dalla Lega a Savona e il complicato calcolo dei resti che decide la spartizione dei seggi proporzionali, era stata appena eletta in Parlamento. La sua elezione era parsa da subito possibile, nonostante il nome fosse l'ultimo (cioè il quarto) nel listino proporzionale, dopo Edoardo Rixi, Sara Foscolo e Flavio Di Muro. Proprio Rixi, segretario ligure della Lega, ha scritto questa mattina un post su Facebook in ricordo della collega di partito: "Cara Rosy ci mancherai moltissimo, rimarrai sempre un esempio di determinazione e coraggio per tutti noi. Un abbraccio fortissimo per questo tuo ultimo viaggio. Grazie per tutto ciò che hai fatto".

"Salvini: "Aiutaci da Lassù"

Della notizia è stato informato anche il leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha ricordato la Guarnieri durante la consegna degli attestati della Scuola politica del Carroccio a Milano. "Ci ha salutato questa mattina – ha detto il leader leghista – ha avuto il tempo di festeggiare la sua vittoria ma lottava da tempo contro una malattia bastarda la nostra ex sindaco di Albenga eletta alla Camera". Salvini ha voluto salutare Rosy Guarnieri anche dalle pagine di Facebook in cui ha scritto: "Buon viaggio Rosy hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù".

Messaggi dalla Liguria

Ai messaggi dei compagni di partito si sono aggiunti anche quelli dell'ambiente politico ligure. Il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia di Savona ha scritto: "Donna straordinaria e appassionata, indubbia protagonista della scena politica regionale". Per il Partito democratico ligure: "Con Rosy Guarnieri scompare una donna tenace, una grande combattente, un'avversaria politica ma mai una nemica", scrivono il capogruppo in consiglio regionale, Raffaella Paita, e il consigliere Luigi De Vincenzi. Per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "La scomparsa di Rosy Guarnieri colpisce tutta la politica ligure, che perde una donna forte, esempio di coraggio e determinazione. Di fronte a questo grave lutto, esprimo sincere condoglianze e vicinanza alla famiglia, a nome mio e dell'intera Giunta regionale ligure". Infine Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, che ha diffuso un messaggio in cui si legge: "Ho appreso della morte di Rosy Guarnieri, figura amata e innamorata della nostra città di Albenga. Sono vicino alla famiglia con sentimento di cristiano cordoglio".