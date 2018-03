Maxi blitz antidroga a Roma: 39 persone arrestate nella Capitale

Cranberries, in arrivo l'ultimo album con Dolores O' Riordan

La cantante, scomparsa il 15 gennaio a 46 anni, aveva finito di registrare le parti vocali del nuovo lavoro, che sarà pubblicato nel 2019. Nei prossimi mesi uscirà invece una ristampa per i 25 anni dell'album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?"